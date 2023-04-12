أفضل دعاء يوم 21 رمضان لتفريج الهم وفك الكرب والضيق الشديد

أفضل دعاء في 21 رمضان لتفريج الهم.. مع بزوغ كل ليلة من ليالي رمضان وبالتحديد في العشر الأواخر من رمصان، ييبحث الناس عن أفضل دعاء في هذا اليوم، وهذا يعكس تعلق القلب بالله عز وجل، والتيقن بأن الله عز وجل لا يخذل عباده ابدا.

دعاء 21 رمضان لتفريج الهم وفك الكرب

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ.

اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً.



اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين .

هل الأمطار من علامات ليلة القدر

بخصوص هذا السؤال هل نزول المطر علامة من علامات ليلة القدر؟ لم يرد أي من النصوص النبوية الشريفة، ولا أي من الاجتهادات التي تدلل على ان المطر من علامات ليلة القدر، وقد وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنه، عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عتقائك من النار.

وليلة القدر هي أحد الليالي العظيمة التي تتكرر كل عام هجري في شهر رمضان المبارك، وتأتي في ليالي العشر الأواخر من رمضان، ذكرت في القران الكريم والسيرة النبوية الشريفة، نظرا لأنها ذات أهمية وخصوصية كبيرة عند المسلمين، حيث أن القران نزل في هذه الليلة وهو ما جعل لها فضل عظيم عند المسلمين، وقد جاء في سورة القدر الخاصة بهذه الليلة المباركة قوله تعالى: “إنا أنزلناه في ليلة القدر (1) وما أدراك ما ليلة القدر (2) ليلة القدر خير من ألف شهر (3) تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر (4) سلام هي حتى مطلع الفجر (5)” كما أنه في هذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق على مدار العام، كما يكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون، والسعداء والأشقياء، والعزيز والذليل، وكل ما أراده الله سبحانه وتعالى في السنة القادمة، فالعبادة فيها أفضل عند الله من عبادة ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر، كما أن الفوز بهذه الليلة يعني الفوز بألف شهر من العمل الصالح ويعادل ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر، وينزل فيها الملائكة إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة، كما أنها ليلة خالية من الشر والأذى، ويكثر فيها الطاعمة والخير والبر، وتكثر فيها السلامة من العذاب فهي سلام كلها، ويشرع في هذه الليلة الشريفة قيام ليلها بالصلاة والدعاء وتلاوة القران الكريم.