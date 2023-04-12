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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رجب عن الكتيبة 101:تشرفت بتجسيد دور الشهيد أحمد عبد الحميد الدرديري

صدى البلد

عبر الفنان محمد رجب عن فخره بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم أحمد عبدالحميد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية  خلال مسلسل الكتيبة 101.

وكتب محمد رجب عبر حسابه بتطبيق انستجرام :"تشرفت بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم : أحمد عبدالحميد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل الكتيبة 101 وهي الحلقة الأخيرة من المسلسل تكريم لجميع شهداء القوات المسلحة من ضباط وجنود في الحوادث التي تطرقت إليها أحداث المسلسل مثل حادث كرم القواديس وقطاع 101 والهجوم على مدينة الشيخ زويد.


 وحرص قناع مسلسل الكتيبة 101 فى التسجيل مع عدد من الأبطال الحقيقيون داخل القوات المسلحة مع بث فيديو وثائقي لعدد من  الخبراء استراتيجيين ومحللين سياسين وعدد من أهالي سيناء يرون تفاصيل حرب القوات المسلحة على الإرهاب فى الفترة من 2014 وحتي 2016.

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101 


ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 


ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101


ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

القوات المسلحة المصرية محمد سلام تامر مرسي الفنان محمد رجب الحلقة العشرون من مسلسل الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101

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