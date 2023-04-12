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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير من طقس اليوم على هذه المناطق

أمطار السعودية
أمطار السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

ويتوقع المركز أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية. 

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الطقس السعودية أمطار رعدية هطول الأمطار مكة المكرمة

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