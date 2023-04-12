عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كنت أسوأ شيء حدث لبوتين.. ترامب يتحدث عن زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية

ترامب
ترامب

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رأيه في أداء زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، مشيدًا بهم مؤكدًا أنهم يتفوقون من حيث قدراتهم على السياسيين الأمريكيين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في إجابة عن سؤال عن تقييمه لهؤلاء القادة "جميعهم الأفضل. رجالنا ليسوا ولم يكونوا مثلهم أبدا. هؤلاء الناس هم الأفضل في لعبتهم".

ووصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي جدًا"، موضحًا أنه تحدث معه حول أوكرانيا.

ولفت: "رأيت أنه يحبها ويعتبرها جزءا من روسيا. قلت له: لن يحدث هذا ما دمت رئيسا.. كانت لدينا علاقة جيدة جدا".

وتابع: "كنت أسوأ شيء حدث له. لقد أغلقت خط الأنابيب الخاص به. ما سمعتم قط عبارة "نورد ستريم" قبل أن أتولى السلطة.. (لكن مع ذلك) كانت لدي علاقة رائعة معه".

أما عن الرئيس الصيني شي جين بينج، فوصفه ترامب بأنه "رجل لامع"، وقال: "عندما كانت هوليوود تبحث عن ممثل يلعب دور جين بينغ، فشلوا في العثور على أحد، لأنه لا يوجد أحد مثله.. نظرته وعقله وما إلى ذلك.. كانت العلاقة بيننا ممتازة".

كما أثنى ترامب على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلًا: “ما مدى ذكاء كيم جونج أون؟ إنه الأفضل”.

وأضاف "يقول الناس أشياء مختلفة عنه. في الواقع هو ذكي جدا.. لقد وصل إلى السلطة وهو في سن مبكرة جدا، عندما كان في 23-24 من عمره.. والآن يتمتع بالسيطرة الكاملة على البلاد. وهذا ليس بالأمر السهل".

ترامب كوريا الشمالية دونالد ترامب روسيا أوكرانيا الرئيس الصينى الرئيس الروسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

متى ليلة القدر 2023 وعلاماتها؟ إعجاز علمي يحدد موعدها في هذا التوقيت

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

بعد اختفاء أسلحة.. مقتل 4 في حادث إطلاق نار بمحطة عسكرية بالهند

كنت أسوأ شيء حدث لبوتين.. ترامب يتحدث عن زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية

رجل بوجهين وطيور غريبة.. فك لغز جدارية غامضة عمرها 1400 سنة في بيرو|شاهد

انخفاض سعر الدولار عالمياً مع قرب إعلان بيانات التضخم الأمريكية

توصيلة الموت..سائق يفقد سيارته وحياته بشبرا الخيمة.. تفاصيل صادمة

النواب يناقش مشروع قانون الجنسية المصرية ..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أضرار ترك وجبة السحور |استشاري تغذية يحذر

سحر مدفون في حذاء هدية.. صدمة عروس شابة بسبب صديقة العمر

نوع واحد من الخبز هو سر رشاقة المشاهير.. إليك طريقة تحضيره

فتاة تعثر على مبلغ ضخم وفيزا بجوار كوبري طلخا.. تفاصيل

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ