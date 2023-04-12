كنت أسوأ شيء حدث لبوتين.. ترامب يتحدث عن زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رأيه في أداء زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، مشيدًا بهم مؤكدًا أنهم يتفوقون من حيث قدراتهم على السياسيين الأمريكيين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في إجابة عن سؤال عن تقييمه لهؤلاء القادة "جميعهم الأفضل. رجالنا ليسوا ولم يكونوا مثلهم أبدا. هؤلاء الناس هم الأفضل في لعبتهم".

ووصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي جدًا"، موضحًا أنه تحدث معه حول أوكرانيا.

ولفت: "رأيت أنه يحبها ويعتبرها جزءا من روسيا. قلت له: لن يحدث هذا ما دمت رئيسا.. كانت لدينا علاقة جيدة جدا".

وتابع: "كنت أسوأ شيء حدث له. لقد أغلقت خط الأنابيب الخاص به. ما سمعتم قط عبارة "نورد ستريم" قبل أن أتولى السلطة.. (لكن مع ذلك) كانت لدي علاقة رائعة معه".

أما عن الرئيس الصيني شي جين بينج، فوصفه ترامب بأنه "رجل لامع"، وقال: "عندما كانت هوليوود تبحث عن ممثل يلعب دور جين بينغ، فشلوا في العثور على أحد، لأنه لا يوجد أحد مثله.. نظرته وعقله وما إلى ذلك.. كانت العلاقة بيننا ممتازة".

كما أثنى ترامب على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلًا: “ما مدى ذكاء كيم جونج أون؟ إنه الأفضل”.

وأضاف "يقول الناس أشياء مختلفة عنه. في الواقع هو ذكي جدا.. لقد وصل إلى السلطة وهو في سن مبكرة جدا، عندما كان في 23-24 من عمره.. والآن يتمتع بالسيطرة الكاملة على البلاد. وهذا ليس بالأمر السهل".