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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد مصادرة طن مخللات مجهولة المصدر.. الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية

مخللات فاسدة
مخللات فاسدة

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بالمحلة الكبرى، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا  بتمكن حملة تموينية بالمحلة، من ضبط طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة  داخل مصنع بالمحلة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار. 

المخللات المحلة الكبرى الغش التدليس عقوبات غش الأغذية قانون الغش والتدليس

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