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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار عين شمس تعلن بدء تلقى الملخصات والمشاركات بمؤتمرها الدولي الثالث

تنظم كلية الآثار
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث

تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث بالتعاون مع الصالون البحري المصري بعنوان "  تأصيل التراث البحري المصري  : تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" فى الفترة من 29- 31 أكتوبر 2023 ،.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، ورئيس المؤتمر ، و إشراف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر . 

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ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء ودراسة وتحليل كل ما يخص تصميم وبناء السفن في مصر القديمة وتطورها وما يرتبط بها من قياس حيوية السفينة واتزانها .

ويتضمن المؤتمر عدداً من الفعاليات من بينها ورش عمل عن بناء وصناعة السفن، وكذلك عرض الملصقات المشاركة.

وسيتم خلال المؤتمر تناول عدداً من المحاور هى :  الورش والمواد والأدوات المستخدمة في بناء السفن في مصر ، تصميم وبناء السفن في مصر ، أرمة وتجهيزات السفينة في مصر والحمولات وتستيف البضائع في مصر. 

وتستقبل الكلية الملخصات  و المشاركات فى المؤتمر من خلال الرابط التالي : 
https://forms.gle/HwXqh1pw76cmX2rq5

 

تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث
كلية الاثار جامعة عين شمس الصالون البحري المصري تأصيل التراث البحري المصري الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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