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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق ورشة عمل لذوى الهمم بعين شمس بالتعاون مع هيئة الفولبرايت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم اليوم جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة الفولبرايت ورشة عمل لذوى الهمم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة لتعريفهم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها ،بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية أداء الحياة اليومية باستقلالية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٢ أبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.

تقام ورشة العمل تحت رعاية محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويدير الورشة الدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج .

  

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لأول مرة.. رابطة خريجي جامعة عين شمس تنظم دوري لكرة القدم النسائية


كان وقد نظمت كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور  عمر الحسيني عميد الكلية، حفل أفطارها السنوي بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور  مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات و مساعدي وزير التعليم العالى ووكلاء الكلية والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.

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