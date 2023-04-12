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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أحلى واطعم كحك .. 12 نصيحة من فاطمة أبو حياتي

نصائح هامة لتحضير
نصائح هامة لتحضير كحك العيد في المنزل كما الجاهز

يعتبر الكحك من أكثر الحلويات التي يشتهى تناولها في عيد الفطر، وقد تشعر احيانا بعض السيدات أنهم لا يمكن لكحك العيد أن ينجح معهم  عند تحضيره في المنزل، وذلك على الرغم من سهولة مكونات وتوفرها بسهولة في أغلب المحلات.

 

نصائح هامة لتحضير كحك العيد في المنزل كما الجاهز

 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، نصائح بسيطة وخطوات سهلة لنجاح كحك العيد في المنزل، وهي :

 

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_ استخدام دقيق متعدد الاستخدام أو مخصص للكحك والبسكوت وطبعاً ينخل جيداً

_ نوعية السمن و الزبده المستخدمه لها عامل كبير في طعم ورائحة الكحك.

_لا تكثري من كمية ريحة الكحك لتفادي أن يمرر الطعم، فيجب وضع معلقة صغيره ممسوحه من رائحة الكحك لكل كيلو دقيق.

_ يفضل وضع الخميرة مع السكر في كوب من الماء أو الحليب الدافيء حتي تتفاعل وتنتشر بشكل أفضل في العجينة.

 

- إضافة معلقة صغيره من البيكنج بودر تساعد في تحسين قوام الكحك وتجعله هش أكتر.

_ نقوم بدعك الدقيق مع المادة الدهنية( تبسيه) جيداً كي تحصلوا علي كحك ناعم .

 

نصائح هامة لتحضير كحك العيد في المنزل كما الجاهز

 

_ كل كيلو دقيق لا يحتاج أكتر من كوب سائل سواء ماء أو حليب حتى لا يصبح الكحك يابسا وصلبا .

_ إذا ووجدت عجينة الكحك صلبة يجب تسخين معلقتين من السمن ومعلقتين من الماء، ونقوم بإضافتهم على العجينى كي تظل ناعمة وهشة ومضبوطة.

- إذا تشقق الكحك بعد التسوية يبقي العجينة محتاجة معلقتين كبار دقيق لكل كيلو  .

_ يجب تشكيل الكحك بعد أن يرتاح ب 10 دقائق فقط، وبعد نصف ساعة يجب ان يتم خبزها علي الفور .

- يجب تسوية الكحك المحشي على درجة حرارة الفرن ١٨٠ بالرف الاوسط لمدة ربع ساعة، أما الكحك السادة يمكن تسويته علي درجة حراره ١٦٠ لمدة 25 دقيقة حتى تستوي من الداخل.

 - عدم ترك الكحك حتى يصبح لونه قاتما، ولكن يجب إخراجه من الفرن وهو بلون اشقر حتى  يظل ناعما وطريا .

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