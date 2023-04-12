عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ طلاب الإعلام الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والابتهالات

صدى البلد

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، طلاب كلية الإعلام الفائزين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني والابتهالات، التي تنظمها إدارة رعاية الشباب بالكلية ضمن الأنشطة العلمية والثقافية التي يتنافس فيها الطلاب.

وأكد الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام، أن المسابقة تحظى بدعم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم هو خير زاد للمؤمن يجني ثمرته في الدنيا والآخرة، وأن الابتهالات والمدائح فن راقٍ يبهج النفس بجميل الكلام وإبداع الأداء، داعيًا المبتهلين الفائزين إلى مواصلة التدريب على الأداء، مؤكدًا أن الكلية تقدم لهم يد العون، وتُيسِّر لهم الالتحاق بالمسابقات الكبرى، ضمن الأنشطة التي تقدمها رعاية الطلاب، معربًا عن شكره لأعضاء هيئة التدريس المنظمين للمسابقة برئاسة الدكتور سامح عبد الغني، المشرف على النشاط الثقافي رئيس اللجنة العامة للمسابقة، ولرعاية الشباب بالكلية برئاسة مدحت صابر.

من جانبه أشاد  الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بمستوى حفظ الطلاب ومواهبهم في الابتهال، لافتًا إلى أن القرآن الكريم حوى بين دافتَيه عِلم الإعلام ونظرياته والأسس التي يقوم عليها فهو كلام الله المعجِز في شتى العلوم.

وفي سياق متصل، أثنى الدكتور أحمد زارع، أستاذ الصحافة والمتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، على أبنائه الطلاب المكرمين، داعيًا إياهم إلى المواظبة على تلاوته وتدبر آياته، والعمل بما فيه من أخلاق وتشريعات.

وأعرب الدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية للدراسات العليا، عن سعادته وتشجيعه للأنشطة الطلابية، وتقديره للطلاب الحافظين للقرآن الكريم، مؤكدًا أنه سبيلهم إلى التوفيق في الدنيا والفوز في الآخرة.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة وأعضاء هيئة التدريس المنظمين والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن المسابقة تحظى برعاية ودعم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة الازهر كلية الإعلام الدكتور سلامة داود حفظ القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

بسبب غرامة الزمالك.. تعليق ورسالة غامضة من كهربا| شاهد

بعد وفاة مدير بنك.. واقعة جديدة لكلب يعقر محاسبا وشقيقته في الجيزة

تذبذب قوي في سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

بالركض والتزلج.. شاهد فرحة المعتمرين بالأمطار في الحرم المكي

بنك الطعام وwe يدعمان 21 مائدة رحمن وتجهيز 200 ألف كرتونة مواد غذائية

السيطرة على حريق بأحد المساجد في الدقهلية

بعد موافقة النواب.. رسوم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

الهلال الأحمر يواصل مبادراته خلال شهر رمضان بمساهمات متبرعين ومتطوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة صيفية تنسف دهون البطن ولن تصاب بها بعد الآن.. تفاصيل

أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور.. أعراض صادمة للفيروس

شاهد.. لحظة سقوط ناطحة سحاب على المارة

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

فيديو

أقبل خيانة زوجي لي.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بتصريحاتها |فيديوجراف

ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار خلال تعاملات اليوم؟.. فيديو

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ