رئيس جامعة الأزهر يهنئ طلاب الإعلام الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والابتهالات

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، طلاب كلية الإعلام الفائزين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني والابتهالات، التي تنظمها إدارة رعاية الشباب بالكلية ضمن الأنشطة العلمية والثقافية التي يتنافس فيها الطلاب.

وأكد الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام، أن المسابقة تحظى بدعم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم هو خير زاد للمؤمن يجني ثمرته في الدنيا والآخرة، وأن الابتهالات والمدائح فن راقٍ يبهج النفس بجميل الكلام وإبداع الأداء، داعيًا المبتهلين الفائزين إلى مواصلة التدريب على الأداء، مؤكدًا أن الكلية تقدم لهم يد العون، وتُيسِّر لهم الالتحاق بالمسابقات الكبرى، ضمن الأنشطة التي تقدمها رعاية الطلاب، معربًا عن شكره لأعضاء هيئة التدريس المنظمين للمسابقة برئاسة الدكتور سامح عبد الغني، المشرف على النشاط الثقافي رئيس اللجنة العامة للمسابقة، ولرعاية الشباب بالكلية برئاسة مدحت صابر.

من جانبه أشاد الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بمستوى حفظ الطلاب ومواهبهم في الابتهال، لافتًا إلى أن القرآن الكريم حوى بين دافتَيه عِلم الإعلام ونظرياته والأسس التي يقوم عليها فهو كلام الله المعجِز في شتى العلوم.

وفي سياق متصل، أثنى الدكتور أحمد زارع، أستاذ الصحافة والمتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، على أبنائه الطلاب المكرمين، داعيًا إياهم إلى المواظبة على تلاوته وتدبر آياته، والعمل بما فيه من أخلاق وتشريعات.

وأعرب الدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية للدراسات العليا، عن سعادته وتشجيعه للأنشطة الطلابية، وتقديره للطلاب الحافظين للقرآن الكريم، مؤكدًا أنه سبيلهم إلى التوفيق في الدنيا والفوز في الآخرة.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة وأعضاء هيئة التدريس المنظمين والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن المسابقة تحظى برعاية ودعم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.