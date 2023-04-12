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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 3 تجار عملة في القاهرة والجيزة

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية".

 وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المبالغ المضبوطة بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وبتطوير مناقشتهما بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن مصدر تحصلهما على تلك العملات، أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته “مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) - هاتف محمول”، بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على محادثات تدل على ممارسته لنشاطه المؤثم. 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية عملات اجنبية الأموال العامة تشكيل عصابى الشيخ زايد الأجهزة الامنية

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