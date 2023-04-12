استولى على بترول بـ3 ملايين جنيه.. سقوط المتهم بسرقة خطوط الأنابيب الأرضية بأسيوط

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول.

وتمكن المتهم من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وربح مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات - شراء السيارات"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.