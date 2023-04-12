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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توك توك ومخدرات.. العثور على جثة عامل ملقاة بالشارع في الإسكندرية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة عامل بأحد الشوارع بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، كشفت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وربة منزل، مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم، استوقفه المجنى عليه واستقل رفقته وطلب منه مساعدته فـى شراء المواد المخدرة، فقام بالاتصال بآخر فحضر وبرفقته شخص آخر وربة منزل، وعقدوا العزم فيما بينهم على سرقة المجنى عليه. 

وتوجهوا إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وحال وصولهم تحصل المتهمون على هاتف المجنى عليه ومبلغ مالى، وحاولوا الفرار بمركبة "التوك توك"، إلا أن المجنى عليه تعلق بالتوك توك واستغاث بالأهالى.

وعلى أثر ذلك، تعدى عليه أحد المتهمين بالضرب مُستخدماً سلاحا أبيض وطعنه بالصدر فأودى بحياته. 

وأرشد المتهمون عن مركبة التوك توك المُستخدمة فى الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، والسلاح الأبيض المُستخدم فى الواقعة، وجزء من المبلغ المستولى عليه، وقرروا قيامهم بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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