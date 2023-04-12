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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضخم الأساسي بالولايات المتحدة يسجل 5.6% في مارس

سجل معدل نمو التضخم السنوي في أمريكا، اليوم الأربعاء ، تباطؤا خلال مارس الماضي إلى 5 %، مقابل 6 % خلال فبراير الماضي، وجاءت القراءة متماشية مع التوقعات.

 

ويسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يسجل 5.6% في مارس على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات.


وارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 5.6% في مارس، على أساس سنوي، مقارنة بـ5.5% في فبراير، بما يعزز احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.

 

وبلغ معدل التضخم العام، الذي يتضمن السلع شديدة التقلب كالغذاء والطاقة، 5% في مارس، على أساس سنوي، أي دون التوقعات التي كان تشير إلى 5.1%، وأقل بنسبة ملحوظة عن التضخم المسجل في فبراير عند 6%.

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