التضخم الأساسي بالولايات المتحدة يسجل 5.6% في مارس

سجل معدل نمو التضخم السنوي في أمريكا، اليوم الأربعاء ، تباطؤا خلال مارس الماضي إلى 5 %، مقابل 6 % خلال فبراير الماضي، وجاءت القراءة متماشية مع التوقعات.

ويسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يسجل 5.6% في مارس على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات.



وارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 5.6% في مارس، على أساس سنوي، مقارنة بـ5.5% في فبراير، بما يعزز احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.

وبلغ معدل التضخم العام، الذي يتضمن السلع شديدة التقلب كالغذاء والطاقة، 5% في مارس، على أساس سنوي، أي دون التوقعات التي كان تشير إلى 5.1%، وأقل بنسبة ملحوظة عن التضخم المسجل في فبراير عند 6%.