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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين أجرة في المنوفية

حادث تصادم بين سيارتين
حادث تصادم بين سيارتين

أصيب ١٤ شخصا في حادث تصادم بين سيارتين أجرة ميكروباص على الطريق الإقليمي قبل نزلة الباجور.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بحادث تصادم ومصابين علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة مدينة الباجور.

بالانتقال تبين إصابة ١٤ شخصا في حادث تصادم بين سيارتين أجرة ميكروباص قبل نزلة الباجور، بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح وكدمات.

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كما تبين أن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار تسبب في عدم سيطرة أحد السائقين على عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى على الطريق وتبين إصابة 14 من ركاب السيارتين.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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