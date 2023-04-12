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أخبار البلد

رحلة عطاء في بلاط صاحبة الجلالة |الصحفيين تنعى هشام جاد

صدى البلد

فقدت الصحافة المصرية صباح اليوم  الكاتب الصحفي هشام جاد نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار ورئيس تحرير صحيفة الكلمة فى أيام مباركة أسأل الله العظيم أن يسكنه فسيح جناته..

نعي  خالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة وأعضاء المجلس بخالص الحزن والأسي الزميل العزيز الكاتب الصحفي هشام جاد، نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار ورئيس تحرير جريدة الكلمة الذي وافته المنية صباح اليوم بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

كما تقدم عددا من الصحفيين بنعي الراحل سائلين الله ان يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة .

نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الكاتب الصحفى الكبير هشام جاد، نائب رئيس تحرير جريدة “الأحرار”، رئيس تحرير جريدة “الكلمة”، الذى وافته المنية اليوم، الأربعاء.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن الكاتب الصحفى الكبير هشام جاد، يعد من أبرز محررى شئون الطيران، وقد أخذ على عاتقه دعم الشركة الوطنية، مصر للطيران، وخصص لها صفحات فى جريدة «الأحرار»، وألف عنها كتبا وثائقية، فكان له دوره الوطنى البارز فى هذا المجال، كما كانت له بصماته فى ملف التموين، والتجارة الداخلية وقت أن كان يشغلها الوزير الراحل أحمد جويلى.

وأوضح «العدل» أن هشام جاد، لم يكن فقط كاتبا صحفيا، وإنما كان خبيرا فى مجاله، يقدم الرأى والمشورة للوزراء.

وأكد أن هشام جاد كان شعلة نشاط، محبا لمهنته ولزملائه، صغيرهم قبل كبيرهم، واتسم بدماثة الخلق، والروح الطيبة، ومساعدة زملائه، وتقديم يد العون للجميع، فكان محل حب واحترام وتقدير الجميع، وكان نموذجا للصحفى الوطنى الذى لا يتكرر.

ودعا «العدل» الزملاء الصحفيين، للسير على درب هشام جاد، فى الحفاظ على المهنة، وأمانة الكلمة، وحب الوطن.

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رحلة عطاء في بلاط صاحبة الجلالة |الصحفيين تنعى هشام جاد

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