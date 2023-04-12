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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالتي تعد وإيقاف أعمال البناء المخالف بـ 4 عمارات سكنية بأسوان

جهود وانشطة المحليات
جهود وانشطة المحليات بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المتابعة الميدانية على مدار اليوم داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن من أجل إزالة كافة التعديات والإشغالات وإضفاء الشكل الجمالى مع تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب. 

وفى هذا الإطار تم مواجهة الشروع للبناء المخالف بـ 4 عمارات سكنية فى أماكن مختلفة بمدينة أسوان ، وبمساحات تتراوح ما بين 350 مترا إلى 400 متر بكل عمارة حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة ، ومصادرة مواد البناء المستخدمة فيها. 

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إزالة التعديات

فيما أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تم تنظيم حملة إستهدفت إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة بمساحات 700 م2 منها حالة مزروعات وأشجار بمساحة 200 م2 بمنطقة المحمودية ، بالإضافة إلى بناء أساسات مخالفة بمنطقة الصداقة الجديدة بمساحة 500 م2.

وأشار سيد مدنى إلى قيام حملة ميدانية إستهدفت إيقاف أعمال البناء المخالف بإحدى العقارات بمنطقة منشية الخزان مع مصادرة 2 طن أسمنت وخلاطة ولودر صغير وغيرها من أدوات ومواد البناء حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وذلك بقيادة محمود بهاء نائب رئيس المدينة وبمشاركة مسئول المتغيرات والفنيين والعمال بالوحدة المحلية. 

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أنشطة متنوعة 

كما أوضح مدنى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بالإلتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء فقد تم تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة محول الشيخ على بالكورنيش الجديد ، بالإضافة إلى تركيب لمبات وكشافات موفرة لأعمدة الإنارة بالشوارع الداخلية لنجع الشليباب بقرية أبوالريش قبلى .

ولفت رئيس المدينة إلى القيام بإعادة تركيب عمود الإنارة المائل بطريق فيله وذلك تجنباً لحدوث أى طوارئ أو أضرار تؤثر على أمن وسلامة المواطنين والحركة المرورية ، وقد أضاف رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه بالتواصل مع قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي حادث حريق بأرض زراعية بقرية أبو الريش دون حدوث أى خسائر بشرية .

وكان قد وجه الدكتور أشرف حماد الشكر لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة ، والتي ساهمت في رسم البسمة والفرحة ، والدعم المعنوى لأطقم العاملين بالمستشفى ، وللمرضى أيضاً . 

وأشار مدير عام مستشفى أسوان التخصصى إلى أن المستشفى تنفذ بها العديد من المبادرات مثل مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار ، ومبادرة صحة المرأة ، والقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز وتنظيم الأسرة والعيادات المسائية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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