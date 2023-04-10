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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع مشروعات المبادرة الرئاسية

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة ، مشدداً على الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأن تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم مواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتى يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 4800 نسمة .

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مشروعات حياة كريمة

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ومياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تنفيذ تراوحت ما بين 90 إلى 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 95 % ، وأيضاً تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى ، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة بنسب 90 %.

علاوة على تفقد مشروع تطوير مركز شباب أبو هور بنسبة 85% ، بجانب تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية السيالة وايضاً مشروع توسعات مدرسة السيالة والمحرقة للتعليم الأساسى بنسبة 80 % .

وأكد المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة الميدانية تم رصد الملاحظات وتذليل العقبات مع سحب الأعمال من الشركات المنفذة لبعض المشروعات وإسنادها إلى شركات أخرى من أجل رفع معدلات التنفيذ وضمان الإنتهاء من المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة .

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وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الدعم والمسانده لإنجاح فعاليات القافلة الطبية للعيون لتلاميذ المدارس الإبتدائية والإعدادية بمركزى أسوان ونصر النوبة ومنها توفير سيارة مينى باص لنقل التلاميذ لمقر تمركز القافلة الطبية والعودة بهم إلى مدارسهم بعد توقيع الكشف الطبى اللازم .

وأشار المحافظ بأن ذلك يأتى فى إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الإرتقاء بالظروف والخدمات الصحية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها من الجوانب اللازمة لتحسين الظروف المعيشية وتلبية المطالب والإحتياجات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والأهالى وخاصة فى القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

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