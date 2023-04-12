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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : مستشفى بدر جاهز لإجراء كل العمليات المعقدة

مستشفي بدر الجامعي
مستشفي بدر الجامعي

شهد مستشفى بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة من التطور التكنولوجي والتجهيزات، حيث تعمل جامعة حلوان على إعداد المستشفى لاستقبال أكبر عدد ممكن من الحالات بكافة أقسامها وخدمة كافة سكان القاهرة وإعداد المستشفى بأحدث النظم العالمية. 

وصرح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب أن مستشفي بدر الجامعي حاليا مجهزة  لإجراء جميع العمليات المعقدة والقلب والأورام وتغيير المفاصل، حيث تم من قبل إجراء عدد من العمليات الكبرى والدقيقة منها استئصال أورام البنكرياس، إلى جانب جراحات الكبد والجهاز الهضمي والقولون بالمنظار، ويتم استخدام تقنية الفراغ الثالث لاستئصال أورام الجهاز الهضمي.

 كشفت ادارة مستشفي بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان أن المستشفى جاهز لخدمة المرضى على مدار اليوم وتستقبل العيادات الخارجية أكثر من 13 ألف مريض شهريًا طبقا للاحصائيات،وأصبحت حاليا بعد التطوير تستقبل  110 آلاف مريض بالطوارئ سنويًا. 

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