مستشفيات جامعة حلوان تكشف النظام المميكن المطبق بمستشفى بدر

كشف الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان أن مستشفي بدر الجامعي تشهد طفرة كبري، في تطوير النظم الإدارية، ويتم تشغيل المستشفى بنظام المكينة "نظام المعلومات الصحية" (Health Information System (HIS

وقال الدكتور وائل عمر ان هذا النظام سيتم تطبيقه على جميع الأقسام الطبية والأشعة والعيادات والمعامل والصيدليات، ويقوم النظام بعمل ملف الكتروني يشمل التفاصيل الطبية الخاصة بالمرضى والأشعة والتحاليل بدون أوامر كتابية أو ورقية ما يؤدي إلى تسهيل متابعة ورعاية المرضى بدقة ويقلل الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، فعلي سبيل يقوم النظام الالكتروني بتنبيه الأطباء والتمريض في حالة كتابة جرعة زائده من العلاج او وجود تعارض بين انواع العلاج المختلفة وكذلك في حالات وجود حساسية عند المريض لأي أدوية.

واشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان ان النظام يشمل ايضا إدارة أصول المستشفى لتحديد ومتابعة صيانات الأجهزة وبلاغات الأعطال، وأوامر الشغل، نظام HR ونظام المخازن، كذلك يساعد النظام الأطباء على إجراء البحث العلمي من خلال توافر المعلومات الطبية الخاصة بالمستشفى.

و تابع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان أن النظام المميكن الجديد يشبه أحدث الأنظمة في الدول الأوروبية ويساعد على عمل استشارات طبية عن بعد ويجري حاليا تدريب جميع فئات العاملين بالمستشفى عليه والأطباء والتمريض وسيتم تدريب الإداريين بالأقسام المختلفة.