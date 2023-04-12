عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفيات جامعة حلوان تكشف النظام المميكن المطبق بمستشفى بدر

مستشفي بدر الجامعي
مستشفي بدر الجامعي

كشف الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان  أن مستشفي بدر الجامعي تشهد طفرة كبري، في تطوير النظم الإدارية، ويتم تشغيل المستشفى بنظام المكينة "نظام المعلومات الصحية" (Health Information System (HIS 

وقال الدكتور وائل عمر ان هذا النظام سيتم تطبيقه على جميع الأقسام الطبية والأشعة والعيادات والمعامل والصيدليات، ويقوم النظام بعمل ملف الكتروني يشمل التفاصيل الطبية الخاصة بالمرضى والأشعة والتحاليل بدون أوامر كتابية أو ورقية ما يؤدي إلى تسهيل متابعة ورعاية المرضى بدقة ويقلل الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، فعلي سبيل يقوم النظام الالكتروني بتنبيه الأطباء والتمريض في حالة كتابة جرعة زائده من العلاج او وجود تعارض بين انواع العلاج المختلفة وكذلك في حالات وجود حساسية عند المريض لأي أدوية.

واشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة  حلوان ان  النظام يشمل ايضا إدارة أصول المستشفى لتحديد ومتابعة صيانات الأجهزة وبلاغات الأعطال، وأوامر الشغل، نظام HR ونظام المخازن، كذلك يساعد النظام الأطباء على إجراء البحث العلمي من خلال توافر المعلومات الطبية الخاصة بالمستشفى.

و تابع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان أن النظام المميكن الجديد يشبه أحدث الأنظمة في الدول الأوروبية ويساعد على عمل استشارات طبية عن بعد ويجري حاليا تدريب جميع فئات العاملين بالمستشفى عليه والأطباء والتمريض وسيتم تدريب الإداريين بالأقسام المختلفة.

جامعة حلوان مستشفى بدر الجامعى مستشفيات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة للمقبلين على الزواج

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

صورة تكشف مشهدًا صادمًا بين جعفر العمدة وبلال شامة في الحلقة المقبلة

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

حالة نادرة.. إيجابية فحص الحمل لرجل عربي في العقد الخامس من العمر

ترشيحاتنا

أنا جريء وبقول الصراحة| حسن الهلالي: فى ناس قطاعة أرزاق بالوسط الفني.. فيديو

حادث مروع .. مصرع واصابة 19 شخصًا في تصادم بـ الصحراوي الشرقي أسيوط

طلب عاجل من مرتضى منصور لجماهير الزمالك بعد وصول المدرب الجديد

بداية من 130 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

خدت طريق سلمى الشيمي هواية| حكاية أم لبانة من الفيديوهات الخادشة للكلبشات

الأزمة الاقتصادية تضرب أجهزة Mac.. انخفاض مبيعات آبل 40% خلال 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة متزوجة من «دمية قماش» وتدّعي أنها حامل .. اعرف القصة؟

بزجاجة بلاستيك.. حيلة مبتكرة لعمل بسكويت العيد بدون ماكينة

مواطن يشعل السوشيال بلافتة في شوارع أشمون.. مبروك البراءة للمعلم جعفر العمدة|شاهد

بعد انتشاره بالأسواق.. تعرف على الفرق بين ورق التوت والعنب

فيديو

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة.. تحذير عاجل ومهم من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ