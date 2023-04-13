تمغات الذهب الأبرز .. 6 أفعال تعرضك للسجن المشدد وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير وذلك حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات فى الباب السادس عشر رقم رقم 58 لسنة 1937، والذي حدد على سبيل الحصر الجزاء العقابي لكل واقعة مرتبطة بجرائم التزوير سواء كانت تخص محررات رسمية أو وثائق أو أختام.

عقوبة التزوير



وتنص المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

تمغات الذهب أو الفضة.