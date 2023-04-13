عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد .. جامعة حلوان تعلن القوائم النهائية للمرشحين لعمادة كلية التجارة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشفت جامعة حلوان أن البت في الطعون وإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين على عمادة كلية التجارة وإدارة الأعمال يتم  يوم الأحد 16 أبريل المقبل.

وأوضحت ادارة جامعة حلوان إلى أن موعد المقابلات الشخصية للمرشحين الذين سيتم قبولهم بالترشح لمنصب عميد كلية التجارة لم يتم تحديده حتى الآن  وسيتم ذالك بعد اعلان القوائم النهائية للترشح و ظهور نتيجة الطعون.

وقد كشفت جامعة حلوان انه تم اليوم   غلق باب تقديم الطعون في تمام الساعة الـ 2 ظهرًا،  وذالك ذلك يأتي تحت رعاية و اشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وقد شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات ووزير النقل والمواصلات الأسبق، أعمال بدء الحفر بالمجمع الطبي بالجامعة، والذي يضم مستشفى جامعيًا "تعليمي ،اقتصادي" بالإضافة إلى مستشفى للطلبة.

وأكد "قنديل"  أن هذا المشروع يأتى نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع المهم والحيوى الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري، بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان كلية التجارة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

انخفاض شديد.. الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ الدولار بإعلان صادم

صورة تكشف مشهدًا صادمًا بين جعفر العمدة وبلال شامة في الحلقة المقبلة

ترشيحاتنا

نشرة الحوادث|فتاة السويس حبيبها سلم جسدها لأصحابه وأزمة جديدة لطبيب الكركمين والخلع يقتل سيدة أسيوط

تحذير عاجل من اليابان بعد سقوط صاروخ كوريا الشمالية

هل نقوم ليلة القدر كاملة أم يكفي قيام بعضها؟

احترسوا.. أصحاب هذا المرض يزيد في الصيام .. هذه الأعراض

الصحفيين تنظم رحلة إلى الغردقة.. تسهيلات للأعضاء وأسرهم

بداية النهاية لـ الأخضر.. سقوط وشيك لـ الدولار الأمريكي وظهور عملات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بلوغه 76 عامًا .. أسطورة كمال الأجسام مستر الكون يكشف سر تمتعه بلياقة بدنية مذهلة

شاب يوزع شربات بالموز في الاسكندرية بعد براءة المعلم جعفر العمدة..صور

سحورك عندنا.. طريقة تحضير فول بالليمون المعصفر

بتطلع تريند على طول.. اِعرف الضحية 22 لـ رامز جلال غدا l خاص

فيديو

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ