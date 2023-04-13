الأحد .. جامعة حلوان تعلن القوائم النهائية للمرشحين لعمادة كلية التجارة

كشفت جامعة حلوان أن البت في الطعون وإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين على عمادة كلية التجارة وإدارة الأعمال يتم يوم الأحد 16 أبريل المقبل.

وأوضحت ادارة جامعة حلوان إلى أن موعد المقابلات الشخصية للمرشحين الذين سيتم قبولهم بالترشح لمنصب عميد كلية التجارة لم يتم تحديده حتى الآن وسيتم ذالك بعد اعلان القوائم النهائية للترشح و ظهور نتيجة الطعون.

وقد كشفت جامعة حلوان انه تم اليوم غلق باب تقديم الطعون في تمام الساعة الـ 2 ظهرًا، وذالك ذلك يأتي تحت رعاية و اشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وقد شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات ووزير النقل والمواصلات الأسبق، أعمال بدء الحفر بالمجمع الطبي بالجامعة، والذي يضم مستشفى جامعيًا "تعليمي ،اقتصادي" بالإضافة إلى مستشفى للطلبة.

وأكد "قنديل" أن هذا المشروع يأتى نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع المهم والحيوى الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري، بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.