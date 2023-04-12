ريال مدريد يعزز تقدمه بهدف ثانٍ أمام تشيلسي بـ دوري أبطال أوروبا

تقدم ريال مدريد على تشيلسي بهدفين نظيفين ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف ريال مدريد الثاني جاء في الدقيقة 74 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من أسينسيو.

هدف الريال الأول جاء عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 21، من متابعة لتسديدة فينيسيوس جونيور التي تصدى لها كيبا حارس تشيلسي.

وفي الدقيقة 23، كاد ستيرلينج أن يسجل هدف التعادل لـ تشيلسي من متابعة لعرضية ريس جيمس من الجهة اليمنى، لكن كورتوا تصدى لتسديدته.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تياجو سيلفا – ويسلي فوفانا – خاليدو كوليبالي

خط الوسط: ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – نجولو كانتي – كوفاسيتش – بين تشيلويل

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – جواو فيليكس

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما