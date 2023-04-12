ريال مدريد يهزم تشيلسي بثنائية في دوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف الريال الأول جاء عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 21، من متابعة لتسديدة فينيسيوس جونيور التي تصدى لها كيبا حارس تشيلسي.

وفي الدقيقة 23، كاد ستيرلينج أن يسجل هدف التعادل لـ تشيلسي من متابعة لعرضية ريس جيمس من الجهة اليمنى، لكن كورتوا تصدى لتسديدته.

وتحصل بين تشيلويل مدافع تشيلسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 59، بسبب عركلته رودريجو.

هدف ريال مدريد الثاني جاء في الدقيقة 74 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من أسينسيو، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة اليوم.

مباراة الإياب بين الفريقين ستُقام على ملعب تشيلسي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تياجو سيلفا – ويسلي فوفانا – خاليدو كوليبالي

خط الوسط: ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – نجولو كانتي – كوفاسيتش – بين تشيلويل

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – جواو فيليكس

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما