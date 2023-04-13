والله لسه بدري| قمر التربيع الآخر لشهر رمضان يضيء السماء الليلة

والله لسه بدرى يا شهر الصيام ... ينقضي شهر الصيام بعض أيام قليلة حيث يصل قمر التربيع الآخر لشهر رمضان الليلة ليعلن عن بدء العد التنازلي لانتهاء أيام الشهر الكريم.

وتشهد سماء مصر بعد قليل، وصول قمر شهر الصيام إلي قمر التربيع الثاني "التربيع الأخير" لشهر رمضان لعام 1444هـ حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الآخر يشرق فى تمام الساعة 9 صباحا اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل، وسيصل القمر إلى لحظة التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الآخر له في تمام الساعة التاسعة و13 دقيقة صباحا، وبذلك سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

والمعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا، كشف فيه عن مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 21 رمضان أوضح من خلاله إن موعد صلاة الفجر سيكون في تمام الساعة الـ 4:09 صباحًا، والشروق في تمام الساعة الـ 5:38 صباحًا، أما بالنسبة لـ موعد أذان الظهر سيكون في تمام الساعة الـ 11:57 ظهرًا.

بينما يكون موعد أذان العصر في تمام الساعة الـ 3:30 مساءً، أما بالنسبة للمغرب في تمام الساعة الـ 6:20 مساءً، وأخيرًا صلاة العشاء في تمام الساعة الـ 7:40 مساءً.