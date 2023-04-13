عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرم الدكتورة نشوى الهجرسي لجهودها في علاج آلاف المرضى بالمجان

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا تكرم الدكتورة نشوى الهجرسي

كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة نشوى الهجرسى مؤسس جمعية قلوب مصر الخيرية التى تعالج مرضى القلب بالمجان . 

وجاء التكريم من خلال إدارة جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا  لكون الدكتورة نشوى من النساء الملهمات ، حيث ساهمت على مدى العشرين عاما الماضية فى علاج آلاف المرضى بالمجان سواء الجراحات أو توفير الأدوية والقساطر القلبية وغيرها مما يحتاجه مرضى القلب  . 

أُسست الجمعية قبل 21 عاما مضت لتعمل على علاج وعمل جراحات وقساطر قلبية بالمجان وساهمت الجمعية بالفعل فى عمل أكثر من 100 ألف جراحة فى القلب مجانا.

والدكتورة نشوى الهجرسى هي أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس وحدة العناية المركزة بمعهد القلب سابقا ، والرئيس الشرفى لجمعية قلوب مصر حاليا .

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مرضى القلب الأوعية الدموية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

صورة تكشف مشهدًا صادمًا بين جعفر العمدة وبلال شامة في الحلقة المقبلة

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة للمقبلين على الزواج

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

طلب عاجل من مرتضى منصور لجماهير الزمالك بعد وصول المدرب الجديد

ترشيحاتنا

"أسوأ تسريب استخباراتي في التاريخ".. ترامب يوجه اتهامات خطيرة لـ بايدن

الأمم المتحدة تبحث انضمام البنوك الروسية لنظام سويفت..تفاصيل

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

16 مصابًا و4 وفيات.. ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بصحراوي أسيوط

بث مباشر.. صلاة التهجد من رحاب الجامع الأزهر ليلة 22 من رمضان

شاب و 3 سيدات و16 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطلع تريند على طول.. اِعرف الضحية 22 لـ رامز جلال غدا l خاص

خدت طريق سلمى الشيمي هواية| حكاية أم لبانة من الفيديوهات الخادشة للكلبشات

امرأة متزوجة من «دمية قماش» وتدّعي أنها حامل .. اعرف القصة؟

بزجاجة بلاستيك.. حيلة مبتكرة لعمل بسكويت العيد بدون ماكينة

فيديو

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ