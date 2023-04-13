جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرم الدكتورة نشوى الهجرسي لجهودها في علاج آلاف المرضى بالمجان

كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة نشوى الهجرسى مؤسس جمعية قلوب مصر الخيرية التى تعالج مرضى القلب بالمجان .

وجاء التكريم من خلال إدارة جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا لكون الدكتورة نشوى من النساء الملهمات ، حيث ساهمت على مدى العشرين عاما الماضية فى علاج آلاف المرضى بالمجان سواء الجراحات أو توفير الأدوية والقساطر القلبية وغيرها مما يحتاجه مرضى القلب .

أُسست الجمعية قبل 21 عاما مضت لتعمل على علاج وعمل جراحات وقساطر قلبية بالمجان وساهمت الجمعية بالفعل فى عمل أكثر من 100 ألف جراحة فى القلب مجانا.

والدكتورة نشوى الهجرسى هي أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس وحدة العناية المركزة بمعهد القلب سابقا ، والرئيس الشرفى لجمعية قلوب مصر حاليا .