زعلانة منك يا جعفر .. هالة صدقي تعلق على أحداث مسلسلها

علقت الفنانة هالة صدقي، على أحداث الحلقة ٢١، لمسلسل جعفر العمدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “زعلانة منك يا جعفر دا مش جعفر”.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

يذكر أن «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر" برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.