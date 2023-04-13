عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زهقت من قسوته .. القصة الكاملة لتناول سيدة كرداسة سم فئران بسبب زوجها

صدى البلد

قررت نيابة كرداسة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة انهت حياتها عقب تناولها سم فئران بمدينة كرداسة هربا من خلافاتها مع زوجها الذي انهال عليها بالضرب. 

وكلفت النيابة الطب الشرعي بتحديد سبب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه كما طلبت تحريات حول الواقعة ومدى تورط الزوج في قتل زوجته. 

"سم فئران" كان الملاذ الوحيد لسيدة كرداسة التي لم يستجب زوجها لصرخاتها وتوسلاتها وانهال عليها ضربا فقررت انهاء حياتها البائسة لتتخلص من جحيم زوجها فتناولت سم فئران أودى بحياتها في الحال. 

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة اثر اصابتها بحالة تسمم وفارقت الحياة قبل اسعافها، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ودجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابسات وفاة السيدة. 

اعتبرت سم الفئران الحل.. زوجة كرداسة أنهت حياتها للهرب من جحيم زوجها

زهقوني في عيشتي | مقاول كرداسة يتخلّص من زوجتيه بسلاح واحد باعتراف صادم

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة والتقت اسرة السيدة فاتهموا زوجها بقتلها وقالوا إنه ضربها حتى الموت بسبب خلافات أسرية بينهما. 

ألقت قوات الأمن القبض على الزوج وبمواجهته باتهام أسرة الزوجة نفى قتله لها واعترف انه اعتاد التعدي عليها بالضرب بسبب خلافاتهما المتكررة وفي يوم الحادث ضربها بشدة ثم تركها وغادر المنزل وبعد فترة فوجئ باتصال هاتفي من اسرتها يخبروه انه ان زوجته تعاني من حالة اعياء وتصارع الموت ثم علم بوفاتها. 

كشفت التحريات أن الزوجة يأست من الحياة مع زوجها فقررت التخلص من حياتها وتناولت مادة سامة "سم فئران" تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

تناول سيدة كرداسة سم فئران نيابة كرداسة الطب الشرعى تشريح جثة سيدة سم فئران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

صرف المستحقات.. قرار عاجل من مدرب الزمالك الجديد يخص اللاعبين

قيمة عقد إمام عاشور مع الأهلي تتخطى الـ 100 مليون جنيه

موضوعات متعلقة

اعتبرت سم الفئران الحل.. زوجة كرداسة أنهت حياتها للهرب من جحيم زوجها

بعد وفاة مدير البنك بالشيخ زايد.. كلب يفترس محاسبًا وشقيقته في العجوزة

مأساة .. حريق عشش يقتل صبيًا ويصيب شقيقه في البدرشين

يأس حتى الموت.. مريض نفسي يقفز من أعلى مصحة عقلية بأبو النمرس

جرعة مخدرات زائدة.. حل لغز العثور على جثة أجنبي في بولاق الدكرور

زهقوني في عيشتي | مقاول كرداسة يتخلّص من زوجتيه بسلاح واحد باعتراف صادم

أحزان كرداسة مستمرة.. ضحية جديدة لحريق عقار الأبناء والأحفاد وقت الافطار

أحدى ضحاياه: كان هيموتني بأدويته المغشوشة.. قرار جديد من المحكمة بحق طبيب الكركمين

ترشيحاتنا

أنا الأخير في برامج التوك شو| تصريحات جريئة لمحمد علي خير.. وسؤال محرج لبسمة وهبة.. وهذا موقفه من شيكابالا

الحكمة من إخفاء ليلة القدر.. وما المراد بقول النبي: إنها ليلة سمحة بلجة؟

والله لسه بدري| قمر التربيع الآخر لشهر رمضان يضيء السماء الليلة

لامبورجيني تبيع أحدث سيارتها "ريفويلتو" لمدة عامين| صور

زي المحلات .. تعرف على طريقة تحضير الحواوشي

زهقت من قسوته .. القصة الكاملة لتناول سيدة كرداسة سم فئران بسبب زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبات بوقف عرضه.. نتفليكس تعتزم طرح فيلم عن الملكة كليوباترا بملامح إفريقية!

رغم نفي اللاعب.. 6 دلائل على اقتراب إمام عاشور من الأهلي

دمروا مشروع الإطعام .. بريطانية تتعرض لصدمة نتيجة ما حدث في منزلها.. شاهد

دون أدوية.. مشروب سحري لعلاج الأنفلونزا في رمضان

فيديو

مش بيفرق معايا مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني.. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ