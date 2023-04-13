زهقت من قسوته .. القصة الكاملة لتناول سيدة كرداسة سم فئران بسبب زوجها

قررت نيابة كرداسة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة انهت حياتها عقب تناولها سم فئران بمدينة كرداسة هربا من خلافاتها مع زوجها الذي انهال عليها بالضرب.

وكلفت النيابة الطب الشرعي بتحديد سبب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه كما طلبت تحريات حول الواقعة ومدى تورط الزوج في قتل زوجته.

"سم فئران" كان الملاذ الوحيد لسيدة كرداسة التي لم يستجب زوجها لصرخاتها وتوسلاتها وانهال عليها ضربا فقررت انهاء حياتها البائسة لتتخلص من جحيم زوجها فتناولت سم فئران أودى بحياتها في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة اثر اصابتها بحالة تسمم وفارقت الحياة قبل اسعافها، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ودجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابسات وفاة السيدة.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة والتقت اسرة السيدة فاتهموا زوجها بقتلها وقالوا إنه ضربها حتى الموت بسبب خلافات أسرية بينهما.

ألقت قوات الأمن القبض على الزوج وبمواجهته باتهام أسرة الزوجة نفى قتله لها واعترف انه اعتاد التعدي عليها بالضرب بسبب خلافاتهما المتكررة وفي يوم الحادث ضربها بشدة ثم تركها وغادر المنزل وبعد فترة فوجئ باتصال هاتفي من اسرتها يخبروه انه ان زوجته تعاني من حالة اعياء وتصارع الموت ثم علم بوفاتها.

كشفت التحريات أن الزوجة يأست من الحياة مع زوجها فقررت التخلص من حياتها وتناولت مادة سامة "سم فئران" تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.