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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتلتهاش كنت بضربها بس.. زوج كرداسة يبرر تخلص زوجته من حياتها بسم الفئران

صدى البلد

قررت نيابة شمال الجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب زوجته ما دفعها لانهاء حياتها بسم الفئران. 

واتهمت أسرة الزوجة المتوفاة زوجها بقتلها إلا أنه أنكر قتلها وأكد انه تعدى عليها الضرب فقط واعتاد ضربها ما دفعها للتخلص من حياتها فوجهت له النيابة تهمة الضرب وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 

"سم فئران" كان الملاذ الوحيد لزوجة كرداسة التي لم يستجب زوجها لصرخاتها وتوسلاتها وانهال عليها ضربا، فقررت انهاء حياتها البائسة لتتخلص من جحيم زوجها فتناولت سم فئران أودى بحياتها في الحال. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة إثر اصابتها بحالة تسمم وفارقت الحياة قبل إسعافها، وفور إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابسات وفاة السيدة. 

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة والتقت أسرة السيدة فاتهموا زوجها بقتلها وقالوا إنه ضربها حتى الموت بسبب خلافات أسرية بينهما. 

ألقت قوات الامن القبض على الزوج وبمواجهته باتهام أسرة الزوجة نفى قتله لها واعترف أنه اعتاد التعدي عليها بالضرب بسبب خلافاتهما المتكررة وفي يوم الحادث ضربها بشدة ثم تركها وغادر المنزل وبعد فترة فوجئ باتصال هاتفي من أسرتها يخبرونه أن زوجته تعاني من حالة اعياء وتصارع الموت ثم علم بوفاتها. 

كشفت التحريات عن أن الزوجة يئست من الحياة مع زوجها فقررت التخلص من حياتها وتناولت مادة سامة "سم فئران" وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مقتلتهاش كنت بضربها بس سم الفئران مركز شرطة كرداسة ضرب زوجته نيابة شمال الجيزة

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