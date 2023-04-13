اليوم .. فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تحيي حفلا غنائيا بأوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار حفلا فنيا في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس بأوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية والتي تقدم على جميع مسارحها خلال شهر رمضان المبارك.

يتضمن برنامج الحفل باقة متميزة ومختارة من أعمال زمن الفن الجميل منها تم البدء بدرى، ساكن في حي السيدة، اهو جه يا أولاد، بيني وبين القمر، أم النبي، رمش عينه، يا بنات بحري، إمتي الزمان، يا عشاق النبي، هوي يا هوى، تعب الهوى، إيه أنكتب لي، مداح للقمر، القلب يعشق.

يشارك في الحفل كل من المطربين مريم هاني، السيد رزق، وفاطمة مثني، يحيي عراقي، مروان صبري، ندى محمد، محمد حربي، محمد هدهد، عمرو سلام، أحمد عبد العزيز، سهيلةبهجت، "امل، كرستينا، نورهان".

يشارك بالحفل عازف القانون د. جمال عبد المنعم، وعازف الكمان المتميز. محمد ظهير .