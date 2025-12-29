قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وحدة تنظيم المخلفات بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية لطلاب مدرسة أم الأبطال الثانوية

الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة توعية النشء بالاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين.

في هذا السياق، وفي إطار مبادرة "دورك مهم دورك هيفرق"، قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بتنظيم ندوة توعوية أمس الأحد، لطلاب مدرسة أم الأبطال الثانوية.

وأشارت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الندوة تناولت عدة محاور منها: التعريف بمفهوم المخلفات الصلبة وأنواعها المختلفة ومفهوم إدارة المخلفات الصلبة هذا إلى جانب أضرار المخلفات البلاستيكية وكيفية الحد منها.

وأضاف أن فريق التدريب بإدارة المخلفات قام بشرح  التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات الصلبة، كما تم تعريف الطلاب بضرورة فصل المخلفات من المنبع وإلقاها في الأماكن المخصصة لذلك حتى يتم التعامل معها ومعالجتها عن طريق المعالجة الحرارية والحرارية الكيميائية والميكانيكية والبيولوجية مع أنواع المخلفات المختلفة دون الأضرار بالبيئة المحيطة بنا.

وخلال الندوة، قامت مديرة وحدة المخلفات بالمحافظة بعرض شرح مبسط عن بنود قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ هذا إلى جانب عرض مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وكيفية تحقيقها ومفهوم الاقتصاد الدائري والمبادئ الأساسية له.

كما تم عرض عدد ٢ فيديو توعوي تم إعداده من قبل إدارة تنظيم المخلفات للحث على إعادة التدوير وللتعامل الأمثل مع المخلفات.

وعقب انتهاء الندوة، تم توزيع هدايا تحفيزية للطلاب المشاركين في الندوة تتضمن بعض الإرشادات والنصائح الهامة للحفاظ على البيئة وضرورة التخلص الآمن من المخلفات.

