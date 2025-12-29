أسوان تتزين لاستقبال أعياد رأس السنة والميلاد والعيد القومى.. شاهد

تتسابق جهود أجهزة محافظة أسوان لإضفاء الوجه الحضارى واللمسات الجمالية على " عروس المشاتى إستعداداً للإحتفال بأعياد رأس السنة والعام الجديد ، والميلاد المجيد ، إلى جانب عيد أسوان القومى.

وفى هذا السياق أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هناك متابعة متواصلة لكافة الجهود وأعمال التطوير والتجميل الجارية على أرض الواقع بالحدائق والمتنزهات والميادين والشوارع الرئيسية ، والتى تزينت وتجملت بالأعمال الفنية والإضاءات المبهرة التى تعكس أجواء البهجة وتبرز قدوم العام الجديد 2026 .

وأوضح المحافظ بأن هذه الأعمال تم تنفيذها بإشراف من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين وذلك فى المناطق الأكثر كثافة وتواجد للمواطنين والأفواج السياحية ، ومن بينها كورنيش النيل ، وحدائق درة النيل والسلام ، وميدان المحطة ، وبطول السوق السياحى ، ومنطقة الشواربى ، وشارع أبطال التحرير ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال الإضاءة ووضع اللمسات الجمالية بطريق السادات والسماد وكيما ، والتى شهدت تنفيذ مشروعات متكاملة للتطوير والتجميل بما يسهم فى تحسين الصورة البصرية وتعزيز المقومات السياحية للمحافظة .

أسوان تتزين

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع فى تلافى كافة الملاحظات التى يشهدها الشارع الأسوانى ، لاسيما داخل المناطق والأحياء السكنية والأسواق من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير ، ورفع الإشغالات ، مع إستكمال أعمال الرصف ، وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق ، وتهذيب الأشجار ، وزيادة المسطحات الخضراء .

وكلف المحافظ بضرورة الإهتمام بتنفيذ الإضاءات المتنوعة والمبهجة على جانبى الأرصفة والطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتكون أسوان فى أبهى صورها وجاهزة لإستقبال إحتفالات المواطنين وضيوفها من السائحين ، والإستمتاع بسحر وجمال الطبيعة الخلابة ، والشمس المشرقة ، والطقس المعتدل الذى تتميز به المحافظة خلال هذه الفترة من العام .