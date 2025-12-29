قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
محافظات

أسوان تتزين لاستقبال أعياد رأس السنة والميلاد والعيد القومى.. شاهد

محمد عبد الفتاح

تتسابق جهود أجهزة محافظة أسوان لإضفاء الوجه الحضارى واللمسات الجمالية على " عروس المشاتى إستعداداً للإحتفال بأعياد رأس السنة والعام الجديد ، والميلاد المجيد ، إلى جانب عيد أسوان القومى.

وفى هذا السياق أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هناك متابعة متواصلة لكافة الجهود وأعمال التطوير والتجميل الجارية على أرض الواقع بالحدائق والمتنزهات والميادين والشوارع الرئيسية ، والتى تزينت وتجملت بالأعمال الفنية والإضاءات المبهرة التى تعكس أجواء البهجة وتبرز قدوم العام الجديد 2026 .

وأوضح المحافظ بأن هذه الأعمال تم تنفيذها بإشراف من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين وذلك فى المناطق الأكثر كثافة وتواجد للمواطنين والأفواج السياحية ، ومن بينها كورنيش النيل ، وحدائق درة النيل والسلام ، وميدان المحطة ، وبطول السوق السياحى ، ومنطقة الشواربى ، وشارع أبطال التحرير ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال الإضاءة ووضع اللمسات الجمالية بطريق السادات والسماد وكيما ، والتى شهدت تنفيذ مشروعات متكاملة للتطوير والتجميل بما يسهم فى تحسين الصورة البصرية وتعزيز المقومات السياحية للمحافظة .

أسوان تتزين

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع فى تلافى كافة الملاحظات التى يشهدها الشارع الأسوانى ، لاسيما داخل المناطق والأحياء السكنية والأسواق من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير ، ورفع الإشغالات ، مع إستكمال أعمال الرصف ، وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق ، وتهذيب الأشجار ، وزيادة المسطحات الخضراء .

وكلف المحافظ بضرورة الإهتمام بتنفيذ الإضاءات المتنوعة والمبهجة على جانبى الأرصفة والطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتكون أسوان فى أبهى صورها وجاهزة لإستقبال إحتفالات المواطنين وضيوفها من السائحين ، والإستمتاع بسحر وجمال الطبيعة الخلابة ، والشمس المشرقة ، والطقس المعتدل الذى تتميز به المحافظة خلال هذه الفترة من العام .

محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان اسوان

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

هالة صدقي ودفاعها شريف حافظ

زعمت شراكتها في مطعمها بالشيخ زايد.. رفض دعوى شاليمار شربتلي ضد هالة صدقي

المتهم

سقوط دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

الفتاة

القبض على طالبين أتلفا سيارة فتاة بالمنوفية

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

