عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة عدد الأتوبيسات وضبط الأجرة.. خطة ومواعيد عمل النقل بالعيد في القاهرة

النقل العام
النقل العام

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مطالبا هيئة النقل العام بضرورة توفيرر خدمات النقل في جميع أنحاء القاهرة، خاصة المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد، وأيضا زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام.

محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع سنوات النقل والإعدادية

تفاصيل خطة محافظة القاهرة لتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية 75%

خطة عمل النقل بالقاهرة أيام العيد

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد، مؤكدا أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام ، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.

من جانبه، أعلن اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أنه خطة عمل النقل العام كالتالي:

  • تشغيل عدد من الأتوبيسات تعمل كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للركاب خلال إجازة العيد، بجانب الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان والأهرامات ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنين فى العيد.
  • أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة ووفقاً لتدفقات الركاب على هذه المناطق حيث تم تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) لتحقيق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة، وكذلك غرفة عمليات الهيئة التى تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال  الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة الكبرى.
  • توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط  لتتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد، ومراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات وتحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد.
  • تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات – دراجات بخارية) .. وذلك لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل بمنع أى تكدس فى المناطق الترفيهية أو تحويل مسارات الخطوط عند الحاجة إلى ذلك.
اللواء خالد عبد العال
القاهرة النقل النقل بالقاهرة أيام العيد العيد خطة عمل النقل بالقاهرة أيام العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

آخر أيام الموجة.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار في المحافظات

موضوعات متعلقة

مفاجأة العيد.. اليوم صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة| تفاصيل

محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع سنوات النقل والإعدادية

تعرف على موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع سنوات النقل بمطروح

تفاصيل خطة محافظة القاهرة لتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية 75%

25 دقيقة فرق عن القاهرة.. موعد آذان المغرب في محافظة مطروح

محافظة القاهرة تشارك في ساعة الأرض اليوم بإطفاء الإنارة بنسبة 50%

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط أمطار

ترشيحاتنا

ننشر جدول امتحان نهاية العام الدراسي 2022-2023 للصف الأول الثانوي العام بالمنيا

اكتشاف يتحدى كل القوانين.. جسم غريب أكثر إضاءة من الشمس 10 ملايين مرة

إعلان عاجل.. السعودية تستأنف الرحلات الجوية والخدمات القنصلية مع سوريا

زيادة عدد الأتوبيسات وضبط الأجرة.. خطة ومواعيد عمل النقل بالعيد في القاهرة

مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023

مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتريلا بحدائق أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب حماة أمريكية في زوجة ابنها يوم الزفاف يثير غضبا.. ماذا فعلت؟

نشرة المرأة والصحة..الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ .. احذر تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

شاهد.. حيلة جديدة يستخدمها سارقو البيوت يكشفها فيديو من بريطانيا

أهمها رقم 1.. 5 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بمرض خطير

فيديو

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

كريستيانو لابس حلق.. محمد رمضان يرد على انتقادات فيلم هارلي

مش بيفرق معايا مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني.. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ