تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

تبذل الدولة المصرية، جهودا كبيرة لتحسين، أوضاع المواطنين، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عنهم، وذلك عبر قرارات توفير مظلات الحماية الاجتماعية، وزيادة المرتبات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وذلك قبل أيام من عيد الفطر المبارك، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة المالية اليوم، عن صرف مرتبات أبريل 2023، بالزيادة الجديدة اليوم، الخميس 13 أبريل 2023، ولمدة 5 أيام.

وتبلغ تكلفة زيادات الأجور والمعاشات اعتبارا من أول أبريل حوالي 14 مليار جنيه، حيث تتضمن الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، كما وتشمل عمليات صرف زيادة المرتبات والمعاشات التي أقرها الرئيس السيسي، المزايا النقدية والعلاوات والحوافز المختلفة، حيث وجه الرئيس خلال افتتاحه عدة مشروعات بالمنيا الجديدة 2 مارس الماضي، بعدة قرارات، صدق عليها فيما بعد وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، بالتصديق على القانون 18 لسنة 2023 لتنفيذ ما يلي:

تعجيل موعد العلاوات الدورية.

زيادة الحوافز الإضافية للعاملين في الدولة، منحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

زيادة المعاشات العسكرية والمدنية.

التصديق على بعض أحكام قانون شؤون مزاولة مهنة الطب، وتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إعادة تعديل بعض أحكام التعليم، وقانون بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين من الأزهر الشريف ومعاونيهم في التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعن موعد صرف مرتبات أبريل الجاري، تكون على مدار 5 أيام قبل عيد الفطر المبارك، حيث يبدأ الصرف اليوم الخميس 13 أبريل ويستمر حتى 30 أبريل.

زيادة مرتبات الأطباء والتمريض

وتتضمن زيادة المرتبات أيضا، زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا، لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.

وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

فيما جاءت قيم الزيادات كما قررها الرئيس السيسي كالتالي:

الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

النسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

النسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

190 مليار جنيه لتحسين الأجور

وكانت الدولة قد أقرت تخصيص حوالي 190 مليار جنيه، حزمة مالية لاحتواء الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، مقسمة كالتالي:

150 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

40 مليار جنيه تخص الثلاث شهور المتبقية من موازنة العام المالي الحالي.

وحددت وزارة المالية، احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من 1 أبريل الجاري، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من 1 أبريل، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بداية من 1 أبريل بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

كما وجه الرئيس السيسي بزيادة الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارًا من أول شهر ابريل لعام 2023، وذلك حين افتتاح الرئيس عددا من المشروعات في مدينة المنيا، فيما تصرف هذه الزيادة يوم 15 أبريل الجاري، إلي حوالي 5.2 مليون أسرة وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.