عمرو أديب: نتمنى من الحكومة صرف زيادة المرتبات قبل رمضان

ناشد الإعلامي عمرو أديب، الحكومة ت بصرف الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأجور والمعاشات مع بداية شهر رمضان.

وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: "الناس محتاجة الفلوس قبل رمضان.. وأظن الدولة قادرة إن أمكن، يا ريت قبل رمضان بشوية".

وأضاف عمرو أديب: “هناك تجار قاموا برفع أسعار الزبادي قبل شهر رمضان، وناس كتير سعيدة بالمنحة دي، فرجوا عن الناس ووسعوا عليهم، وياريت القطاع الخاص يفرح موظفيه”.

وتابع: "المرتب اللي فات فات وفي ديله سبع لفات، والبركة في التجار، عايزين نحس أن العلاوة جاءت في وقتها"، لافتا إلى أن المصريين معتادون في شهر رمضان شراء احتياجات الشهر بأكمله.