عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: نتمنى من الحكومة صرف زيادة المرتبات قبل رمضان

صدى البلد

ناشد الإعلامي عمرو أديب، الحكومة ت بصرف الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأجور والمعاشات مع بداية شهر رمضان.

وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: "الناس محتاجة الفلوس قبل رمضان.. وأظن الدولة قادرة إن أمكن، يا ريت قبل رمضان بشوية".

وأضاف عمرو أديب: “هناك تجار قاموا برفع أسعار الزبادي قبل شهر رمضان، وناس كتير سعيدة بالمنحة دي، فرجوا عن الناس ووسعوا عليهم، وياريت القطاع الخاص يفرح موظفيه”.

وتابع: "المرتب اللي فات فات وفي ديله سبع لفات، والبركة في التجار، عايزين نحس أن العلاوة جاءت في وقتها"، لافتا إلى أن المصريين معتادون في شهر رمضان شراء احتياجات الشهر بأكمله.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص المعاشات رمضان ام بي سي مصر برنامج الحكاية شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

اتحذفت بعد دقائق من نشرها.. آخر صورة للفنانة شريفة فاضل قبل وفاتها

بدأت اليوم.. حكم صيام الأيام البيض وفضلها

سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 5-3-2023

تحمل ألسنة من الذهب الخالص.. تفاصيل العثور على مومياوات غامضة داخل مصر

ميدو عن هجوم شقيق أيمن أشرف على كولر: الرد يكون في الملعب

دخل في غيبوبة.. حجز زوج مذيعة شهيرة كلبه عقر مدير بنك بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف حمل المصريون حجارة الأهرامات الضخمة؟.. عمال في الأقصر يكشفون السر

بلدنا حاضرة .. بنطلونات بـ إسبانيا بشعار صنع في مصر | شاهد

عشان تخلص منه .. اعرف أسباب الصداع النصفي المستمر

رضوى زكي لـ «صدى البلد»: قاهرة المماليك محاولة لقراءة تاريخ مصر من خلال العمارة.. وكتبي الأكثر مبيعا|حوار

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ