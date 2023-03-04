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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدية شيك.. عمرو أديب: هادو بعض في رمضان بالزيت والسكر والأرز

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مصريين انتقلوا من طبقة الي طبقة، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، معبرا عن ثقته في حالة التكاتف بين المواطنين في حلول شهر رمضان.


وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»،: " الخير في رمضان بيكون أنهار" ، موضحاً، أن هناك الطبقة الاقتصادية المتوسطة انزلقت إلى المرحلة «المنخفضة»، وبالتالي باتت في حاجة للمساعدة.

وأضاف أديب: «أرجو الناس تنظر حواليها.. فيه ناس بقت في طبقات أقل ومش قادرة تقول إنها محتاجة مساعدة .. اللي مستواه الاقتصادي متوسط بقى منخفض وبالتالي بقى قريب من الناس اللي محتاج إنك تقف جمبه».

وأشار أديب إلى أن هذه الفئة لا تطلب مساعدة، قائلا: «الناس دي متعففة ومش بتطلب مساعدة .. دول لازم ننظر لهم نظرة أخرى».

وشدد على ضرورة الاهتمام بتقديم هدايا غذائية خلال شهر رمضان: «الهدايا الغذائية مفيدة في رمضان وتكون مساعدات غذائية زي السكر والزيت والأرز . دي هدية شيك جدا».

الطبقة الاقتصادية عمرو أديب MBC الارتفاع المستمر في الأسعار هدية

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