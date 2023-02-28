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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طعمها جميل.. عمرو أديب يأكل الفراخ البرازيلي على الهواء| شاهد

عمرو أديب يأكل الفراخ
عمرو أديب يأكل الفراخ البرازيلي على الهواء

خصص الإعلامي عمرو أديب فقرة من برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" لـ طهي الفراخ البرازيلي على الهواء، بمساعدة الشيف طارق. 

طريقة طهي الفراخ البرازيلي

وقدم الشيف طارق طريقة طهي الفراخ البرازيلي، قائلا: أولا نضع حبة طماطم معصورة مع فلفل اسود وملح وملعقة سكر، موضحا أنه كان يفضل صدور الفراخ في الماضي، ولكنه الآن يحب الأوراك أكثر بسبب وجود دهون أقل بها.

الفراخ البرازيلية

الفقرة التي خصصها الإعلامي عمرو أديب، بطهي الفراخ البرازيلية على الهواء مباشرة، جاءت لإثبات جودتها للمواطنين والرد على الشائعات المغرضة التي انتشرت على الفراخ البرازيلي.

وقال عمرو أديب : "الواحد بالفعل لما بيكبر؛ بيبدأ يحب الورك أكثر، وإن الفراخ المشوية لازم تتاكل بالإيد، وأنا بيعشق الأجنحة وقرمشتها، متابعا : "الفراخ البرازيلي بتطلع شوربة أهو جميلة، زي أي شوربة في الدنيا". 

الفراخ البرازيلي طعمها حلو

علق الإعلامي عمرو أديب، على طعم الفراخ البرازيلي بعد سلقها على الهواء، وقارنها بالفراخ البلدي للرد على المشككين في طعمها، مالها يا عالم ياللي عايزين تكرهوا الناس في أكلها".
 

وأضاف "عمرو أديب": الفراخ البرازيلي قابلة لعمل أي شيء، وطعمها حلو، وبعتذر للناس اللي بتقولي أنت بتحاول تثبت إيه، أنا ماعملتش كده إلا لما انتم جننتوني" .

 

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