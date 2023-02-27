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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عمرو أديب عن الفراخ البرازيلي.. الواحد لما بيكبر بيعرف قيمة الورك |فيديو

عمرو اديب
عمرو اديب

استعرض الشيف طارق طريقة عمل الفراخ البرازيلية متابعا ان أولا نضع حبة طماطم معصورة مع حبة فلفل اسود وحبة ملح وملعقة سكر مؤكدا انه كان يحب صدر الفراخ في الماضي ولك الان هو يحب الورك أكثر بسبب انه ملئ بالدهون أكثر.

 

وأوضح عمرو اديب خلال برنامجه “الحكاية" المذاع عبر فضائية “MBC MASR” ان الواحد بالفعل لما بيكبر بيبدأ يحب الورك أكثر وأن الفراخ المشوية لازم تتاكل بالأيد وأنه بيعشق الأجنحة وقرمشتها. 

 

 

جودة الفراخ المستوردة

 

وأشار عمرو أديب الى أن الفراخ البرازيلي بتطلع شربة أهو معلقا: “انها تلعب، شلت يداي"، وانها زي أي شوربة في الدنيا ولا احسن ولا أسوأ وقام الإعلامي عمرو أديب بطهي الفراج البرازيلية على الهواء مباشرة لإثبات جودتها للمواطنين والرد على الشائعات المغرضة التي انتشرت على الفراخ البرازيلية.

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