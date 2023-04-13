افتتاح معرض ومنفذ بيع اللحوم بتخفيضات تصل الي 30% بالأقصر

واصلت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر تنظيم معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التي أطلقتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر لمواجهة الغلاء بتعليمات النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة،وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.

افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة معرض بيع السلع الغذائية ومنفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بقرية الضبعية بمدينة القرنة بتخفيضات تصل الي ٣٠% وسط إقبال جماهيري على المعرض

وتستمر أمانة حزب مستقبل وطن في تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين حيث سبق وتم تنظيم معرض كبير بمدينة الأقصر بجوار مزلقان القراريش غرب السكة الحديد كما تم تنظيم معرض بقرية الحبيل بمدينة البياضية كما تم إطلاق قوافل وعدد من السيارات لبيع السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء محافظة الأقصر بالإضافة الي سلسلة قوافل الخير التي تم من خلالها توزيع المواد الغذائية علي الفئات المستحقة في مختلف مناطق المحافظة ذلك في إطار سياسة حزب مستقبل وطن لتخفيف كاهل العناء عن المواطنين وضمن خطة الحزب لمكافحة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة

اكد امين حزب مستقبل وطن بالأقصر ان امانة الحزب تواصل تنظيم معارض وتسيير قوافل بيع السلع الاساسية بسعر مخفض للمواطنين بتخفيضات تصل الي ٣٠ % مشيرا الي انه تم اطلاق قوافل في مناطق متعددة لبيع السلع الاساسية كالزيت والارز والسكر باسعار اقل من السوق وسبقها قوفل بالقري والنجوع وجاري العمل لاطلاق قوافل اخري في مختلف ربوع المحافظة.