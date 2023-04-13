ضبط 50 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين بالقليوبية من ضبط عدد من السلع مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة شنتها المديرية لمراقبة الأسواق منها حوالي 50 ألف عبوة سجائر مجهولة وطن دقيق و٥٠ كرتونة معسل و١٠٠٠ عبوة معسل طن وطن زيت صويا.

تأتي تلك الخطوة في إطار متابعة مديرية التموين بالقليوبية الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعيد عبدالله أبوزيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.



تشكلت حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة برئاسة أحمد رضا مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي بالإدارة أسفرت عن المخابز البلدية مخالفة لمخبز بلدي للتصرف في ٢ شيكارة دقيق ومخالفة لمخبز بلدي للتوقف عن الإنتاج وفي مجال الأنشطة التجارية محضر لمحل سجائر لحيازته سجائر مجهولة المصدر ومحضر لمحل سرجة لحيازته زيوت مجهولة المصدر زمحضر لمخبز افرنجي لحيازته دقيق استخراج ٧٢ %بدون فواتير.

تم خلال الحملة ضبط حوالي 50 ألف عبوة سجائر و٥٠ كرتونة معسل و١٠٠٠ عبوة معسل طن وثلاثمائة كيلو جرام دقيق سياحي طن زيت صويا.