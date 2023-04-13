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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

محافظ الفيوم ورئيس القابضة للمياه يشهدان توقيع عقد لتأهيل محطة الصرف الصحي بأوشيم

صدى البلد

شهد الدكتور أحمد اﻷنصارى محافظ الفيوم، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، مراسم توقيع عقد مقاولة بين شركة الصرف الصحى بالقاهرة يمثلها المهندس عادل حسن رئيس مجلس الإدارة، وشركة كونكورد للمقاولات يمثلها المهندس أحمد العبد رئيس مجلس اﻹدارة، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بطاقة 19 ألف متر مكعب يوم، بتكلفة 465 مليون جنيه بتمويل هيئة التنمية الصناعية، لتخدم المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية المشروع من الناحية الاستثمارية باعتبار منطقة كوم أوشيم أحد المناطق الصناعية الواعدة والجاذبة للاستثمارات، مع مراعاة الجوانب والاعتبارات الصحية والبيئية لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، من خلال أعمال رفع كفاءة المحطة، فى إطار خطة الشركة للاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ضمن توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بالتعاون المستمر مع الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم،  والعمل بشكل علمى وممنهج لتحسين وتطوير الخدمات بنطاق المحافظة، موضحا أن هذا المشروع من المشروعات الواعدة والمنتظرة التى تساهم فى تحسين المناخ الاستثمارى بالمحافظة، ونسعى إلى الترويج للصناعات والاستثمارات الصديقة للبيئة، والتأكيد على وضع معايير واشتراطات بيئية ملزمة للمصانع، لضمان جودة المياه الخارجة منها.

وأفاد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قطاع المرافق من أهم القطاعات التى تتحمل الشركة القابضة وشركاتها التابعة مسئولية توصيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين بجميع المحافظات، مضيفا أن منطقة كوم اوشيم تعد مستقبل الصناعة فى المحافظة، لذا نسعى إلى تحويلها لتكون منطقة واعدة جاذبة للاستثمارات.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية تأهيل المحطة لتكون قادرة على استقبال كميات الصرف الصادرة عن المصانع، ودراسة نوعية المياه، لتكون بمثابة «المصفاة» الأخيرة قبل دخول الصرف الصناعي المعالج لبحيرة قارون، مشيرا إلى أنه تم إجراء عمليات الإصحاح البيئي في المصانع الموجودة، بحيث يكون الصرف الصناعي منها معالجا.

ومن جانبه قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن الشركة قامت بإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، وتقوم الشركة بالطرح والإشراف ومتابعة التنفيذ.

جدير بالذكر، أن الطاقة الحالية للمحطة تبلغ حوالى 8 آلاف متر مكعب يوم، وجارى تنفيذ اعادة التأهيل خلال 15 شهرا لتنتهى اﻷعمال فى إبريل 2024 تمهيدا لانهاء تجارب التشغيل التجريبى فى يوليو العام القادم

 

الفيوم مياة الشرب استثمار الأسكان وزير الإسكان

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