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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فراج يكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل "حرب" |شاهد

صدى البلد

يواصل صناع مسلسل “حرب” بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل.

ونشر الفنان محمد فراج صورة جديدة مو كواليس المسلسل عبر حسابه بتطبيق انست معلقا:" من قلب الحدث .. حرب".

 

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حربوصول أحمد السقا إلى القاهرة عام 2015 وتنفيذه أول عملية إرهابية داخل محطة مترو، وذلك بعد مبايعته لرئيس التنظيم فى ليبيا.

كما شهدت الحلقة قيام الرائد عمر والذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج فى الكشف عن العناصر المكلفة بتنفيذ الهجوم على قسم إمبابة.

وشهدت الحلقة ظهور الفنان أحمد سعيد عبد الغني فى شخصية ضابط أمن وطنى، يتعاون مع الرائد عمر للقبض على العناصر الإرهابية المكلفة بتنفيذ عمليات إرهابية داخل القاهرة الكبرى تحت إشراف الشيخ عثمان (أحمد السقا)  وكانت البداية من قسم إمبابة.

 تعرض قنوات "ON"، بدءا من اليوم، أولى حلقات مسلسل "حرب" بطولة الفنانين أحمد السقا، ومحمد فراج، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك عقب انتهاء مسلسل "الكتيبة 101" للفنانين عمرو يوسف، وآسر ياسين. 

 

أبطال مسلسل "حرب" 

 

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

 مواعيد عرض مسلسل "حرب" 

وتُعرض الحلقة الأولى من مسلسل "حرب" على قناة "ON" في تمام التاسعة مساءً، والإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في الثالثة والربع عصرًا.

محمد فراج سارة الشامي احمد السقا أحمد سعيد عبد الغني الفنان احمد سعيد عبد الغنى الحلقة الأولى من مسلسل حرب مسلسل “حرب” مسلسل الكتيبة 101

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