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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سبب غير متوقع وراء الإصابة بـ الشد العضلي .. تعرف عليه

الشد العضلي
الشد العضلي

يحدث الشد العضلي أو تصلب العضلات عندما تشعر بالضيق في العضلات ويصعب تحريكها ، خاصة بعد الراحة.

تشمل الأسباب المحتملة حدوث التواء أو إجهاد ، والعدوى ، واستخدام الأدوية ، والعضات أو اللسعات.

يمكن أن يصاحب تصلب العضلات أيضًا ألم وتشنج وانزعاج.

عادة لا يكون مدعاة للقلق ويمكن علاجه بالعلاجات المنزلية والتمدد .

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أسباب تصلب العضلات

سبب شائع لتصلب العضلات هو ممارسة الرياضة أو العمل البدني الشاق من نوع ما.

في كثير من الأحيان ، يمكن أن يحدث التيبس عندما يبدأ شخص ما تمرينًا روتينيًا جديدًا أو برنامجًا جديدًا أو يزيد من كثافة ومدة روتينه.

والسبب الأكثر شيوعًا لتصلب العضلات هو التواء أو إجهاد يمكن أن يؤثر على كل من العضلات والأربطة.

يحدث الإجهاد عندما تتمدد أو تتمزق ألياف العضلات، السلالات شائعة بشكل خاص في الساقين وأسفل الظهر.

يمكن أن تسبب لدغات ولسعات الحشرات أحيانًا تصلب العضلات، قد تسبب اللدغات أو اللسعات أيضًا كتلة حمراء منتفخة على الجلد ، والتي يمكن أن تكون مؤلمة وحكة.

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