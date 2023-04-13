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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.

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