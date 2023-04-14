مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22.. غضب أهل تل شبورة من شيخ القرية

شهدت الحلقة 22 من مسلسل حضرة العمدة غصب كبير من أهل القرية على الشيخ الذي صلى بهم وذلك بعد خطبته عن القتيلة الطالبة سلمى عثمان.



وطالب عثمان والد القتيلة من الشيخ ، بأنّ يكف عن هذا الحديث الذي يعمل على تشويه ابنته، واحتد الحوار بينهما، حتى تدخل باقي الناس وانفعلوا على الخطيب أيضًا.

وانفعل الخطيب عليهم، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، حيث طالب الناس بضرورة الصمت واحترام الخطبة، ومن يعترض على آرائه عليه الخروج من المسجد، حيث هدده محمود عبد المغني بتحرير شكوى ضده في وزارة الأوقاف.

وسمعت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، الخطبة من خلال الميكرفون، والتي أعربت عن استيائها الشديد من آراء الخطيب، والتي اعتبرته جريمة، حيث تقدمت ببلاغ ضده لوزارة الأوقاف.



مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والاخيرة 4:30 عصرا



تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة



ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.