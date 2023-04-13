رضوى الشربيني: كثير من فيديوهاتي المثيرة للجدل على السوشيال تخضع للتعديل

أكدت رضوى الشربيني، أن كثيرا من فيديوهاتها المثيرة للجدل، لم تكن حقيقية، بل خضعت لمونتاج بالقص واللصق، موضحة أن في أحد هذه الفيديوهات كانت تتهكم على تريند تقول فيه ناشطة إن "الست مش ملزمة تبات في بيت زوجها"، بينما تم نشر الفيديو وكأن الكلام على لسان رضوى الشربيني حقيقة وليس مجرد تهكم.



وأضافت “رضوي” ببرنامج "انا والقناع" المذاع على فضائية “الحياة” تقديم الإعلامية" منى عبد الوهاب" أنها إذا كانت قالت ذلك، فقد تخطت وصف "سيدة معقدة" لينطبق عليها وصف "ست فاسقة".



وقالت رضوى الشيربيني: "معنديش فكرة من صدر للسيدات أن رضوى الشربيني تقول لهن اضربي الراجل بالنار، طلعي نار زي الديناصورات أول ما تشوفي راجل في أي حتة".



وأشارت، الشربيني إلى فيديوهات لها تطالب فيها المرأة بالاهتمام بالرجل حتى لو أحضرت له "طبق ميه وملح" إذا استطاعت السيدة فعل ذلك.