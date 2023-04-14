حمدي حنفي : الدنيا بقت جميلة بعد فيديو الاستغاثة عبر السوشيال ميديا

قال الفنان“حمدي حنفي” إنه بعد نشره فيديو استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي حول عجزه عن دفع مصروفات مدارس أولاده تلقى دعما كبيرا معنويا وماديا من دول الخليج، مشيرا الى انه كان يرفض الدعم المادي ويطالب فقط بالدعم المعنوي.



وأضاف، حنفي ببرنامج" المنسي" الذي تقدمه المذيعة “انجي" المذاع على فضائية" هي"، أنه هاجم نقيب المهن التمثيلية"أشرف زكي" نتيجة الضغوط المادية التي تعرض لها، إلا أن النقيب اتصل به ودعاه للحوار في نادي النقابة والدنيا بقت جميلة على حد قوله.



وأوضح، أن المشكله الأساسية تكمن في أن جيل المخرجين والمنتجين الجدد لا يعرفونه جيدا، فأصبح هناك فجوة كان ينبغي على النقيب أن يجد لها حلا.



واختتم، حنفي أن الفنان" صلاح عبدالله "كان من أبرز داعميه، إلا أن من كان ينتظر أن يهاتفونه لدعمه لم يتصلوا به.