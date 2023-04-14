ننشر موعد تسليم أطباء الدفعة الجديدة 2021 العمل بمستشفيات الشرقية

وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتسليم الدفعة الجديدة ٢٠٢١، العمل بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اعتباراً من غداً السبت ولمدة ٤ أيام عمل رسمي، وذلك للأطباء البشريين المكلفين بالعمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

جاء ذلك أثناء عقد الدكتور هشام مسعود اجتماعا مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة إجراءات تسليم الدفعة الجديدة للأطباء العمل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وخطة وزارة الصحة والسكان، وللقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣، مؤكداً أهمية وضع جدول زمني للاستلام، لمنع التكدس والتجمعات، وللحفاظ على مقدمي الخدمة من العاملين بالمديرية، ومن أبناءنا وبناتنا من الدفعة الجديدة للأطباء، مع التشديد على العاملين وأفراد الأمن بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء إنهاء إجراءات التكليف.

كما تم الاتفاق علي تقسيم إستلام العمل للدفعة الجديدة على ٤ أيام عمل إبتداء من يوم السبت ١٥ إبريل وحتي الأربعاء ١٩ إبريل ٢٠٢٣ على أن يتم تسليم الأطباء المكلفين بإدارات "أبوحماد، أبوكبير، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية، منشأة أبوعمر" الصحية يوم السبت القادم، يليها تسليم أطباء "الزقازيق، ههيا، منيا القمح" يوم الأحد، وإدارات "القنايات، أولاد صقر، الحسينية، العاشر من رمضان" يوم الثلاثاء، وتسليم الأطباء المكلفين بإدارات"بلبيس، فاقوس، كفر صقر، صان الحجر" الصحية يوم الأربعاء القادم، علي أن يتم تسليم العمل للأطباء المتخلفين عن المواعيد المحددة بالجدول الزمني، بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود إلي ضرورة إتمام الأطباء للبرنامج التدريبي، والذي يعد ضمن مصوغات التعيين، والمدشن على المنصة التعليمية الإلكترونية لوزارة الصحة والسكان، تحت عنوان "البرنامج التعريفي لإعداد وتأهيل أطباء التكليف دفعة ٢٠٢١"، وعلي أن يتم طباعة الشهادة الإلكترونية بعد إتمام البرنامج التدريبي، قبل استلام العمل، وفي حالة عدم تمكنهم من الحصول علي البرنامج والشهادة الالكترونية قبل استلام العمل، يقوم الطبيب بتقديم إقرار لمنسق التكليف ومسئول الموارد البشرية، بإتمام البرنامج التدريبي وتقديم الشهادة الإلكترونية في خلال أسبوع من استلامهم العمل.

وأوضح محمود عبد الفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية أنه يمكن التسجيل على المنصة لاجتياز البرنامج التدريبي من خلال اتباع خطوات التسجيل بالبرنامج، حيث يتم كتابة الأسم والرقم السرى للتسجيل بالمنصة فى حالة وجود حساب، وفي حالة عدم وجود حساب يتم إنشائه من خلال كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطبيب لإرسال الكود السري، واستكمال باقي خطوات التسجيل والدخول للمنصة الإلكترونية، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://mohp.ekb.eg/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fmohp.ekb.eg%2Fclasses%2F05398687-6f86-4a04-896b-9d14222f560e