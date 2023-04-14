نصيحة من حسام موافي حتى لا تصبح من «أتباع إبليس».. فيديو

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بشكر الله- عز وجل- تقديرا لنعمه التي أنعم بها على الإنسان، وعدم الانصياع وراء إبليس الذي تعهد بإغواء بني آدم.

وأضاف حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أنّ الإنسان الذي لا يشكر الله من أتباع إبليس، لافتا إلى أنه عكس الشكر الكفر.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الله يمنع الأشياء أحيانا عن الإنسان لأنه خير له ويجنبه الشر، مضيفا أنه لو علمنا الغيب لاخترنا الواقع الذي أراده الله- عز وجل.

اختتم حسام موافي، بالإشارة إلى أنه عندما ذهب إلى الكعبة المشرفة وجد شخصا يدعو ربه قائلا: «يا رب أكون من القليل»، ولما سأله: «من هم القليل؟»: قال: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ).