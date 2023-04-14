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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضرب نار .. ياسمين عبد العزيز تستعين برضوى الشربيني بعد زواج أحمد العوضي

صدى البلد

استعانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالإعلامية رضوى الشربيني للرد على زواج أحمد العوضي ضمن أحداث الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار. 

وتصدر مشهد زواج أحمد العوضي “جابر الكومندا”، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن حبه لمهرة من قبل، ولكنه تراجع ويستمتع بوقته مع عروسه الجديدة.

وشاركت ياسمين عبد العزيز صورة أحمد العوضي وزوجته الجديدة عبر فيسبوك، واستحضرت حساب رضوى الشربيني للأخذ بحق مهرة في هذا الموقف بشكل كوميدي. 


ضرب نار ..أبطال المسلسل 

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

 

مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

مسلسل ضرب نار جابر الكوماندا أحمد العوضى الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز

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