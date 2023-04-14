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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اعتذاره .. تامر عبد المنعم : ندمان على مسلسل جعفر العمدة

صدى البلد

أشاد الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالأداء الذي يقدمه فريق عمل مسلسل "جعفر العمدة" الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي واختص بطل العمل محمد رمضان والمخرج محمد سامى.
 

نشر تامر عبدالمنعم صورة لبوستر المسلسل وعلق عليها : كلام من الاخر : محمد رمضان نجم رمضان بلا منازع ومحمد سامي المخرج الافضل by far..  والاتنين اكتر ناس فاهمين سيكلوجية الجمهور ومعاهم سر الخلطة .. والجريمة ان البعض بيهاجم رمضان وهو الوحيد اللي عارف ينافس ويشرف الدراما المصرية".

واستطرد قائلا:" وانا عن نفسي في غاية الندم علي إن ظروفي ماسمحتش ليًا اني اشتغل معاهم في جعفر العمدة .. واخيرا شابوه احمد فهيم عمل دور سيد احسن من اي حد بما فيهم انا لو كنت عملته". 


وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد اعتذر عن المشاركة في أحداث مسلسل جعفر العمدة في بداية تصويره نظرا لظروف سفره خارج البلاد.
 

ونال مسلسل جعفر العمدة العديد من ردود الأفعال الإيجابية سواء من الجمهور أو النقاد من بداية عرضه وحتى الآن.


مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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